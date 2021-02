STIFEL EUROPE belässt VERBIO AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Stifel Europe hat die Einstufung für Verbio auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der Biokraftstoff-Hersteller habe im zweiten Geschäftsquartal die Erwartungen nicht erfüllt wegen einer Nachfrageflaute in der Corona-Krise, schrieb Analyst Florian Pfeilschifter in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er blickt daher nun auch vorsichtiger auf das laufende dritte Quartal. Dies ändere aber nichts an der langfristig positiven Story der Aktie./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2021







Analysierendes Institut: STIFEL EUROPE

Analyst: Florian Pfeilschifter

Analysiertes Unternehmen: VERBIO AG

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 52

Kursziel alt: 52

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.