NIESTETAL (dpa-AFX) - Der Solartechnikkonzern SMA Solar hat seine Ziele im Corona-Jahr erreicht und will nun weiter wachsen. Vor allem in Europa und Amerika sieht der Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik dafür Potenzial, teilte der SDax -Konzern am Freitag in Niestetal mit. Die Reaktion an der Börse auf Geschäftszahlen und Prognose fiel dagegen nicht gerade begeistert aus.

Die Kursverluste hielten sich aber in Grenzen, die Aktien von SMA Solar verloren am Nachmittag fast 1 Prozent auf 61,95 Euro. Ein Händler führte die Kursschwäche auf die Prognose für den operativen Gewinn (Ebitda) für das laufende Jahr zurück: Diese reicht von 75 bis 95 Millionen Euro, die Markterwartung liege mit 90 Millionen Euro eher am oberen Rand der Spanne. Beim Umsatz peilt der Hersteller von Wechselrichtern eine Spanne zwischen 1,075 bis 1,175 Milliarden Euro an. Das Analysehaus Jefferies nennt den Ausblick "konservativ" und spricht von einer "Enttäuschung".