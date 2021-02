Britische Konservative wollen eine schnelle Aufhebung des Lockdowns Autor: Tichys Einblick | 05.02.2021, 17:34 | 70 | 0 | 0 05.02.2021, 17:34 | Durch eine beispiellose nationale Anstrengung hat die Regierung in London geschafft, was ihr in Europa sonst keiner nachmacht. Zwei Monate nach dem Impfbeginn ist bereits ein Sechstel der Bevölkerung gegen Covid-19 geimpft. Bald kratzt man an der Herdenimmunität und wird die Früchte ernten können. In Großbritannien sind inzwischen zehn Millionen Menschen gegen das neue Coronavirus Der Beitrag Britische Konservative wollen eine schnelle Aufhebung des Lockdowns erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Matthias Nikolaidis. Diesen Artikel teilen

