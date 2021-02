Wochenausblick: DAX mit Rebound. Öl, Bayer und kleine Titel stark gefragt!

DAX® & Co zeigten in der abgelaufenen Woche einen starken Rebound und konnten die Verluste der Vorwoche mehr als nur ausgleichen. Für gute Laune sorgten primär die Unternehmen mit teils überraschend starken Daten für das abgelaufene Geschäftsquartal und häufig sogar Prognoseerhöhungen für die kommenden Quartale. So schloss der DAX® mit einem Wochenplus von 4,6 Prozent bei 14.050 Punkten. Kommende Woche geht der Datenreigen weiter. Zudem stehen eine Reihe wichtiger Wirtschaftsdaten an.

Die Renditen langjähriger Staatsanleihen stiegen in der zurückliegenden Woche mehrheitlich an. So verbesserte sich die Rendite für 10jährige Bundesanleihen im Vergleich zur Vorwoche um 8 Prozentpunkte auf Minus 0,445 Prozent. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere legte auf 1,16 Prozent zu. Der Handel am Edelmetallmarkt war von großer Nervosität und großen Ausschlägen geprägt. Das gilt vor allem für Gold und Silber. Zum Wochenschluss stabilisierten sich die Preise jedoch bei 1.800 US-Dollar beziehungsweise 26,50 US-Dollar. Bei Öl ist der Knoten nun geplatzt. Nach einem wochenlangen Seitwärtstrend brach die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil nach oben aus und nahm Kurs auf die 60 US-Dollarmarke.

Unternehmen im Fokus

Die Aufwärtsentwicklung an den Aktienmärkten wurde von der Mehrheit der Aktien getragen. Allerdings gab es auch in der zurückliegenden Woche erneut ein paar extreme Kursbewegungen. So sorgte eine mögliche Abspaltung der Lkw-Sparte bei Daimler und gute Nachrichten bezüglich der gerichtlichen Vergleiche im Glyphosatfall bei Bayer für zweistellige Kursgewinne der beiden DAX®-Titel. Ein schwacher Ausblick schickte derweil die Aktie von Fresenius Medical Care zweistellig ins Minus. Ein ähnliches Bild zeigte sich in der zweiten Reihe. Cancom und Shop Apotheke warteten mit überraschend guten Zahlen auf und Airbus flog einen Großauftrag ein. Das reichte jeweils für zweistellige Kurszuwächse. Hoch im Kurs standen zudem Automobilwerte, Banken, Wasserstoffaktien und Titel aus der dritten Reihe wie beispielsweise Exasol, Formycon und Ökoworld wie sie im Scale30 Index zusammengefasst sind. Inspirationen für Investmentchancen in Biotechnologie oder Grüner Technologie und anderen Themen finden sie in der neuen Ausgabe des kostenlosen Onemarkets Magazin – auch hier auf dem Blog lesbar.

Kommende Woche legen aus Europa unter anderem AMS, ArcelorMittal, Bilfinger SE, Carl Zeiss Meditec, Ceconomy, Delivery Hero, Deutsche Börse, Jenoptik, L’Oreal, Maersk, Metro, Qiagen, Pernod Ricard, Societe Generale, Teamviewer, Thyssenkrupp, Total und TUI Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal vor. Aus den USA melden unter anderem Cisco Systems, Coca-Cola, General Motors, Kraft Heinz, Twitter und Walt Disney. Zudem lädt Siemens Energy zur virtuellen Hauptversammlung.

Wichtige Termine

China – Verbraucherpreise, Januar

Deutschland – Industrieproduktion, Dezember

Deutschland – Verbraucherpreisindex und harmonisierter Verbraucherpreisindex Januar,

Europa – Industrieproduktion Euro-Zone, Dezember

Deutschland – ifo-Präsident Fuest präsentiert Jahresbericht 2021 zur Wirtschaft Europas unter dem Titel „Beyond the Corona Crisis: Investing for a Viable Future“ (per Zoom)

Frankreich – Industrieproduktion, Dezember

USA – Verbraucherpreise, Januar

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 6. Februar

USA – Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Februar

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 14.100/14.310 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.600/13.740/13.885/13.960 Punkte

Für ein neues Allzeithoch hat es heute im DAX® nicht ganz gereicht. Nach vier starken Handelstagen ging dem Index zum Wochenschluss die Kraft aus. Allerdings hat der Index die 14.000 Punktemarke verteidigt. Auf der Unterseite findet der Index 13.885 und 13.960 Punkten eine gute Unterstützung. Rücksetzer in diesen Bereiche, dürften für viele Investoren eine Einstiegsgelegenheit sein. Solange diese Zone hält besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 14.100 und im weiteren Verlauf sogar neue Allzeithochs. Kippt der Index jedoch unter die Zone droht eine Konsolidierungswelle.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 18.01.2021– 05.02.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 06.02.2014– 05.02.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR4XQF 7,34 12.600 17.000 20.05.2021 DAX® Index HR4XQQ 5,63 12.800 15.800 20.05.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 05.02.2021; 17:31 Uhr

Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier..

