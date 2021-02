(neu: Details)



MOSKAU/BRÜSSEL/BERLIN (dpa-AFX) - Der Streit zwischen der EU und Russland über die Inhaftierung des Kremlkritikers Alexej Nawalny spitzt sich dramatisch zu. Das Außenministerium in Moskau wies am Freitag Diplomaten aus Deutschland, Polen und Schweden aus, weil sie an Protesten gegen die Inhaftierung Nawalnys teilgenommen hätten. Die Regierungen in Berlin und Warschau kritisierten den Schritt scharf und drohten umgehend mit Gegenmaßnahmen. Die Ausweisungen wurden ausgerechnet während eines Besuchs des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell in Moskau bekannt, der beim russischen Außenminister Sergej Lawrow mit seiner Forderung nach einer Freilassung Nawalnys abblitzte. Neue EU-Sanktionen gegen Russland gelten nun als sicher.

Die drei EU-Diplomaten wurden vom russischen Außenministerium am Freitag "zu unerwünschten Personen" erklärt. Dazu seien die Botschafter der drei Länder einbestellt worden und ihnen seien Protestnoten überreicht worden. Die Diplomaten sollen an nicht genehmigten Protesten am 23. Januar teilgenommen haben, bei denen Tausende Demonstranten festgenommen wurden. Dies sei unvereinbar mit dem diplomatischen Status sei, hieß es zur Begründung der Ausweisung.