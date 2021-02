Unter dem jungen Konzernchef Ola Källenius kommt der betuliche Daimler-Konzern nicht zu Ruhe: Nach der großen Sparkeule holt er zum nächsten Schlag aus und will die Lkw-Sparte an die Börse bringen. Anders als seine Vorgänger im Amt, die strategischen Luftschloß- und Bullshit-Castle-Erbauer Reuter und Schrempp, fügt er nicht zusammen, was auch strategisch ohnehin nicht zusammen

Der Beitrag Freude für den Daimler-Aktionär – Sorgen für den Standort erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Dr. Helmut Becker.