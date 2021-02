IDB Invest startet erste Benchmark-Anleihe über 1 Milliarde USD

IDB Invest, das privatwirtschaftliche Institut der IDB Group mit Bewertungen vonAa1/AA/AAA, hat durch eine 5-jährige festverzinsliche Benchmark-Emission eineMilliarde USD aufgebracht, um seine Strategie zur Wiederbelebung des Wachstumsin Lateinamerika und der Karibik zu unterstützen. Es handelt sich um die ersteBenchmark von IDB Invest, die im Rahmen des neu veröffentlichten "SustainableDebt Framework", dem ersten ICMA-konformen Sustainability Debt Framework einerhochwertigen multilateralen Entwicklungsbank, herausgegeben wurde.Die fünfjährige Anleihe zahlt einen jährlichen Kupon von 0,625 % und wird zuMid-Swaps plus 13 Basispunkten bewertet, was 25 Basispunkten über derfünfjährigen US-Staatsanleihe entspricht. Credit Agricole CIB war der einzigeNachhaltigkeitsberater, und BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB undGoldman Sachs fungierten als gemeinsame Bookrunner.Die Transaktion verzeichnete mit 45 teilnehmenden Investoren auf der ganzen Weltund Aufträgen von insgesamt mehr als 1,46 Milliarden eine starke Nachfrage undentspricht dem bislang größten Auftragsbestand für eine IDB Invest-Anleihe. Diehohe Nachfrage spiegelt das Interesse der Investoren an der nachhaltigenEntwicklung von IDB Invest, dem starken Ratingprofil und dem "Sustainable DebtFramework" wider.Zentralbanken und offizielle Institutionen machten mit 74 % den Löwenanteil derZuweisungen aus, gefolgt von Fondsmanagern (12 %), Banken/Privatbanken (9 %),sonstigen Konten (3 %) und Versicherungs-/Pensionskonten (2 %). DerInvestorenkreis war geografisch sehr gut diversifiziert, wobei der Raum EMEA 56% der Nachfrage ausmachte, Amerika 24 % und Asien 20 %.Der Nettoerlös der im Rahmen des "Sustainable Debt Framework" begebenen"Sustainable Debt Bond" wird zur Finanzierung förderfähiger umweltfreundlicherund sozialer Projekte verwendet, wie im Sustainable Debt Framework desEmittenten definiert.Informationen zu IDB InvestIDB Invest (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3059409-1&h=65222072&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3059409-1%26h%3D1818550525%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.idbinvest.org%252F%26a%3DIDB%2BInvest&a=IDB+Invest) ,ein Mitglied der IDB Group, ist eine multilaterale Entwicklungsbank, die sichder Förderung der Wirtschaftsentwicklung ihrer Mitgliedsstaaten in Lateinamerikaund der Karibik durch den Privatsektor verpflichtet hat. IDB Invest finanziertnachhaltige Unternehmen und Projekte, um finanzielle Ergebnisse zu erzielen unddie wirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklung in der Region zuoptimieren. Mit einem Assetmanagement-Portfolio von 13,1 Milliarden USD und 385Kunden in 25 Ländern bietet IDB Invest innovative Finanzlösungen undBeratungsdienste, die den Bedürfnissen seiner Kunden in einer Vielzahl vonBranchen entsprechen.Pressekontakt:Ana Lucia Escudero, analuciae@iadb.orgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1433683/Sustainable_Debt_Framework.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/753408/IDB_Invest_Logo.jpgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/135521/4831624OTS: IDB Invest