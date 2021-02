IHME verlängert COVID-19-Prognose bis zum 1. Juni und prognostiziert über 3,5 Millionen Todesfälle weltweit

Seattle (ots/PRNewswire) - Schnelle Impfung und das Tragen von Masken sind

entscheidend für die Eindämmung



Den neuesten COVID-19-Prognosen des Institute for Health Metrics and Evaluation

der University of Washington School of Medicine zufolge werden bis zum 1. Juni

weltweit mehr als 3,5 Millionen Todesfälle zu beklagen sein.



Für die Vereinigten Staaten wird bis zum 1. Juni mit 631.000 Todesfällen

gerechnet. Eine Erhöhung der Verwendung von Masken in den Vereinigten Staaten

auf 95 % könnte bis zum 1. Juni 44.000 Leben retten.







das Erreichen der für die Beendigung der Pandemie notwendigen Herdenimmunität

schwierig, wenn nicht gar unmöglich sein könnte", sagte Dr. Christopher Murray,

der Direktor des IHME. "Wir könnten COVID-19 unter Kontrolle bringen, wenn wir

uns weiterhin auf die Strategien konzentrieren, die die Übertragung gering

halten - das Vermeiden von Zusammenkünften, das Tragen von Masken und andere

Maßnahmen - und gleichzeitig daran arbeiten, dass so viele Menschen wie möglich

geimpft werden."



"Die neu auftretenden Varianten von COVID-19 zeigen uns mehr über die

Wirksamkeit von Impfstoffen sowie über die Stärke der natürlichen Immunität aus

früheren Infektionen", sagte Murray. "Wir beobachten die Ergebnisse der

klinischen Studien sehr genau, da neue Erkenntnisse einen erheblichen Einfluss

auf den Verlauf der Pandemie haben könnten, den wir in unserem Modell

berücksichtigen werden."



"Auch wenn frühere Infektionen die Übertragung der neu auftretenden Varianten

möglicherweise nicht verhindern können, gibt es klare Hinweise darauf, dass die

Impfstoffe immer noch die Hälfte bis zwei Drittel der schweren Fälle und

Todesfälle durch solche Varianten verhindern können", sagte Murray.



Bis zum 1. Juni wird in 110 Ländern mit einer hohen oder extremen Auslastung der

Intensivstationen durch COVID-19 gerechnet. Wenn Menschen, die geimpft sind,

sich wieder wie gewohnt bewegen, könnten 17 US-Bundesstaaten und 13 Länder in

Europa im April und Mai einen Anstieg der täglichen Todesfälle verzeichnen.



Die Projektionen des IHME basieren auf einem epidemiologischen Modell, das Daten

zu Fällen, Mortalität und Antikörperprävalenz sowie ortsspezifische

COVID-19-Testraten, die Durchführung von Impfungen, Mobilität, soziale

Distanzierungsgebote, die Verwendung von Masken, die Bevölkerungsdichte und

Altersstruktur sowie die Saisonalität der Lungenentzündung berücksichtigt. Diese

Daten zeigen eine starke Korrelation mit der Ausbreitung von COVID-19.



Die neuen Projektionen für alle Länder sind verfügbar unter

https://covid19.healthdata.org/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3059316-1&h

=2036855571&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D305931

6-1%26h%3D2736895453%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcovid19.healthdata.org%252F%26a%3

Dhttps%253A%252F%252Fcovid19.healthdata.org%252F&a=https%3A%2F%2Fcovid19.healthd

ata.org%2F) .



Informationen zum Institut für Gesundheitsmetriken und Evaluation



Das Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) ist eine unabhängige

globale Gesundheitsforschungsorganisation an der University of Washington School

of Medicine, die die weltweit wichtigsten Gesundheitsprobleme streng und

vergleichbar misst und die Strategien bewertet, mit denen sie angegangen werden.

IHME setzt sich für Transparenz ein und stellt diese Informationen in großem

Umfang zur Verfügung, damit die politischen Entscheidungsträger die

erforderlichen Nachweise haben, um fundierte Entscheidungen über die Zuweisung

von Ressourcen zur Verbesserung der Bevölkerungsgesundheit zu treffen.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1156878/IHME_Logo.jpg (https://c212.net/

c/link/?t=0&l=de&o=3059316-1&h=2347548162&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F

%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3059316-1%26h%3D209234630%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.

prnewswire.com%252Fmedia%252F1156878%252FIHME_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252

Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1156878%252FIHME_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.

prnewswire.com%2Fmedia%2F1156878%2FIHME_Logo.jpg)



