SVP Worldwide eröffnet neue Forschungs- und Entwicklungseinrichtung in Huskvarna/Jönköping, Schweden

La Vergne, Tennessee (ots/PRNewswire) - Der Dreh- und Angelpunkt der Forschung

und Entwicklung im Bereich Nähtechnik der letzten 150 Jahre hat eine neue

hochmoderne Einrichtung. SVP Worldwide, das weltweit größte Unternehmen für

Verbrauchernähmaschinen, hat die Eröffnung seiner neuen Forschungs- und

Entwicklungsbüros in Huskvarna in der schwedischen Stadt Jönköping bekannt

gegeben. Am Eingang des Gebäudes in der Soldattorpsgatan 3554, 74 JÖNKÖPING mit

über 3500 Quadratmetern Fläche für Technik befindet sich eine neonbeleuchtete

SINGER®-Nähmaschine.



Die Region um Huskvarna für die Entwicklung der weltweit fortschrittlichsten

Näh- und Stickmaschinen bekannt. Diese Einrichtung wird der zentrale Standort

für die Forschungs- und Entwicklungsteams des Unternehmens sein, hinzu kommen

Supportteams in Shanghai, London und Nashville. Darüber hinaus wird hier auch

ein Team von Vertriebs-, Marketing- und Kundendienstmitarbeitern tätig sein.





"Wir investieren in den nächsten fünf Jahren weltweit mehr als 110 Millionen USDin die Produktentwicklung und möchten über die technologisch fortschrittlichsteAnlage verfügen, mit der wir sowohl physisch als auch technologisch in dieserRegion weiter wachsen können", erklärte CEO Carl-Martin Lindahl. "Da unsereEntwicklung in den Bereichen Software, App-Entwicklung und Cloud Computingvoranschreitet, ändern sich auch unsere Anforderungen an das Arbeitsumfeld.Diese Einrichtung ermöglicht es uns, weiter die Nase vorn zu haben und aggressivSpitzeningenieure zu uns die Region zu holen."Kevin Keller, Senior Vice President für Forschung und Entwicklung, fügt hinzu:"Als wir angefangen haben, uns nach einem Standort für unsere Forschung undEntwicklung umzusehen, wurde schnell klar, dass wir in der RegionHuskvarna/Jönköping bleiben müssen. Das Fortschreiten unserer technischenExpansion war für unseren Entscheidungsprozess von entscheidender Bedeutung. Wirwollten eine Anlage, die den Leistungen unseres Teams entspricht und einehochmoderne Arbeitserfahrung in unserer Branche bieten kann."SVP Worldwide, das über SVP-Singer Holdings, Inc. und seine TochterunternehmenGeschäfte tätigt, ist das weltweit größte Unternehmen fürVerbrauchernähmaschinen. Dies entspricht ungefähr einer von drei Nähmaschinen,die jährlich weltweit verkauft werden. Das Unternehmen und seine drei KultmarkenSINGER®, HUSQVARNA® VIKING® und PFAFF® begeistern seit über 475 Jahren dieVerbraucher. Diese Premium-Marken und -Produkte sind sowohl bei Professionellenals auch bei Amateuren die Nähmaschinen der Wahl.Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Nashville, Tennessee, und wirdvon regionalen Hauptsitzen und Verkaufsbüros in Mailand (Italien), Mexiko-Stadt(Mexiko) und Sydney (Australien) unterstützt, die gemeinsam Verbraucher in mehrals 180 Ländern erreichen. SVP verfügt über Produktionsstätten in Asien undLateinamerika, mehrere Forschungs- und Entwicklungszentren, einSoftwareentwicklungszentrum in Europa und eine globale Lieferkette mitVertriebszentren in allen Regionen.2018 wurde SVP Worldwide von Ares Management, einem börsennotierten und weltweitführenden alternativen Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen vonrund 144 Milliarden USD und über 1.200 Mitarbeitern, übernommen. Ares Managementhat umfangreiche Investitionen getätigt, um SVP Worldwide zu weiterem Wachstumzu verhelfen.