Skyworks Aeronautics gibt Investitionszusage von GEM in Höhe von 100 Millionen USD bekannt und strebt in den kommenden Monaten den Börsengang an Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 06.02.2021, 05:11 | 80 | 0 | 0 06.02.2021, 05:11 | Skyworks Aeronautics Corp. gab heute eine Investitionszusage in Höhe von 100 Millionen USD von GEM Global Yield LLC SCS („GEM"), einer privaten alternativen Investmentgruppe mit Sitz in Luxemburg, bekannt. Im Rahmen der Vereinbarung wird GEM Skyworks Aeronautics eine Aktienzeichnungsfazilität in Höhe von bis zu 100 Millionen USD für eine Laufzeit von 36 Monaten zur Verfügung stellen, nachdem die Stammaktien von Skyworks Aeronautics an die Börse gebracht wurden. Skyworks Aeronautics wird den Zeitpunkt und die maximale Höhe der Inanspruchnahme dieser Fazilität selbst bestimmen und ist zu keiner Mindestinanspruchnahme verpflichtet. Parallel zu einer öffentlichen Notierung der Aktien von Skyworks Aeronautics wird Skyworks Aeronautics Bezugsrechte an GEM ausgeben, mit denen bis zu 3 % der Stammaktien des Unternehmens erworben werden können. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210205005555/de/ Skyworks Aeronautics VertiJet (Photo: Business Wire) „Skyworks Aeronautics freut sich auf die Zusammenarbeit mit GEM, während wir weiter daran arbeiten, unsere zukunftsweisenden Flugzeuge auf den Markt zu bringen", sagte Steve Stevanovich, Co-Geschäftsführer von Skyworks Aeronautics. „Wir glauben, dass GEM ein hervorragender Partner ist, der von unserer Vision überzeugt ist und das Potenzial und die Möglichkeiten unserer Technologie versteht." Skyworks Aeronautics wird die Mittel nutzen, um die Kommerzialisierung der zukunftsweisenden Tragschrauber voranzutreiben, darunter das eGyro-Elektro-Lufttaxi, das auf urbane Luftmobilität ausgerichtet ist, und das 640 km/h schnelle VertiJet-VTOL-Fluggerät, das direkt mit Hubschraubern konkurriert, aber eine viel höhere Geschwindigkeit, größere Reichweite und niedrigere Betriebskosten aufweist. Brigadegeneral (a.D.) John Michel, Co-Executive Director von Skyworks Aeronautics, fügte hinzu: „Mit unserem sehr erfahrenen Führungs- und Technikteam und unserem starken Portfolio an geistigem Eigentum versetzt diese Zusage von GEM Skyworks Aeronautics in die Lage, das erste Unternehmen der Welt zu werden, das Tragschrauber in großem Maßstab kommerzialisiert. Ob es darum geht, Entwicklungsländern bezahlbare Alternativen für den vertikalen Auftrieb zu bieten, fortschrittliche elektrische Flugzeuge für Fluggesellschaften zu entwickeln oder bahnbrechende vertikale Start- und Landeplattformen zu entwickeln, Skyworks Aeronautics ist nun in der Lage, in der sich schnell entwickelnden Luftmobilitätsbranche eine transformative Rolle zu spielen."



