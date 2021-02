In der ersten Februarwoche des Jahres (KW5 – 2021) stellt Finanzchef Dr. Andreas Laabs im Anleihen Finder-Interview die Vertriebstätigkeit und Pläne der LR Global Holding GmbH vor, die in der Vorwoche ein gelungenes Debüt am Anleihemarkt feierte. Das Beauty & Health-Unternehmen konnte via Privatplatzierung eine Unternehmensanleihe (ISIN: NO0010894850) im „Nordic-Bond-Format“ mit einem Volumen von 125 Mio. Euro am Kapitalmarkt platzieren. Die vierjährige Anleihe 2021/25 der LR Global Holding GmbH (WKN A3H3FM) wurde in dieser Woche auch in das Fondsportfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (DMAF) aufgenommen. Dagegen hat sich der DMAF von der 5,25%-Anleihe 2019/24 der Deutsche Rohstoff AG (WKN A2YN3Q) nach etwas mehr als einer einjährigen Haltungsdauer getrennt.

Die FCR Immobilien AG bietet im Zuge ihrer Kapitalerhöhung weiterhin neue Aktien zum Angebotspreis von 10,80 Euro je Aktie an. Noch bis zum 11. Februar kann das Angebot wahrgenommen werden. „Mit diesem Preis liegen wir deutlich unter den Börsenkursen der vergangenen Monate. So bieten wir, wie ich finde, einen attraktiven Bezugspreis“, sagt FCR-Gründer Falk Raudies im Anleihen Finder Interview. Ziel der FCR Immobilien AG ist es, in diesem Jahr Bestandsimmobilien in Deutschland für rd. 160 Mio. Euro zu kaufen. Die Energiekontor AG hat vor rund einer Woche mit dem Vertrieb ihrer jüngsten Stufenzinsanleihe begonnen und meldet bereits ein Platzierungsergebnis von 70%. Die Stufenzinsanleihe hat ein Gesamtvolumen von 15,1 Mio. Euro. Die Biohacks GmbH hat unterdessen eine weitere einjährige Kurzläufer-Anleihe (ISIN: DE000A3H20H2) im Volumen von bis zu 999.000 Euro aufgelegt. Die Anleihe hat einen Zinssatz von 3,5 % p.a. und kann ab einer Mindestzeichnungssumme von 10.000 Euro gekauft werden. Der Emissionserlös soll zur Wachstumsfinanzierung verwendet werden, insbesondere für den Ausbau des Geschäfts mit dem kürzlich eingeführten bio-veganen Energy-Drink-Alternative „Hang & Over – Spirit“.