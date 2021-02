OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zum Impfstoff Sputnik V:

"Ressentiments und Vorbehalte sind nicht angezeigt. Die EU hat bisher keine gute Figur im Einkauf der notwendigen Vakzine gemacht. Es muss nun alles getan werden, um die Menschen so schnell und so sicher wie möglich vor dem Corona-Virus zu schützen und sie zu impfen. Die Nerven bei vielen Menschen liegen blank. Deswegen ist es gut, den russischen Impfstoff für den Einsatz in der EU zu prüfen. Im vergangenen Jahr und vor wenigen Tagen wurden vielversprechende wissenschaftliche Studien über die Wirksamkeit von Sputnik V veröffentlicht. Das reicht noch nicht. Der Impfstoff muss von europäischen Behörden gründlich unter die Lupe genommen werden. Fällt das wissenschaftliche Urteil positiv aus, sollte die EU den Impfstoff einsetzen."/yyzz/DP/he