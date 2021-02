OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Corona-Lage:

"Das Impfdesaster sorgt für große Enttäuschung. Bitter, dass Kanzlerin Angela Merkel und die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen den historischen Fehler schönreden. Brüssel hat es versemmelt, möglichst schnell ausreichend Impfstoffe zu beschaffen. Der Anspruch der EU, Supermacht sein zu wollen, erlebt in diesen Tagen einen Realitätscrash. Doch die Kanzlerin hat in einem Punkt recht. Auch das Robert-Koch-Institut und andere Virologen warnen eindringlich davor, den Lockdown maßgeblich zu lockern, obwohl die Inzidenzzahlen Richtung 50 sinken. Es sind die in Großbritannien, Südafrika und in Brasilien aufgetretenen Mutationen, die zur Vorsicht mahnen. Das Risiko ist hoch, dass Corona gefährlicher geworden ist. Deshalb gibt es derzeit kaum Spielraum für mehr Normalität."/yyzz/DP/he