Clean Power Capital Corp.: Clean Powers PowerTap gibt Details zum Geschäftsmodell für die Verteilung von Wasserstofftankstellen in den USA bekannt



06.02.2021 / 07:29

Clean Powers PowerTap gibt Details zum Geschäftsmodell für die Verteilung von Wasserstofftankstellen in den USA bekannt



VANCOUVER, British Columbia, 5. Februar 2021 - Clean Power Capital Corp. (CSE: MOVE) (FWB: 2K6) (OTC: MOTNF) ("Clean Power" oder das "Unternehmen" oder "MOVE"). Im Anschluss an Clean Powers Pressemitteilung vom 26. Januar 2021, in der eine endgültige Vereinbarung zwischen Clean Powers Beteiligungsunternehmen PowerTap Hydrogen Fueling und der Andretti Group über die Installation der innovativen modularen Wasserstoffproduktions- und Abgabeeinheiten von PowerTap in Kalifornien in diesem Jahr bekannt gegeben wird, führen PowerTap und Andretti die Einzelheiten des Geschäftsmodell und die Vorteile für teilnehmende Einzelhändler weiter aus. - Anforderungen zur Eignung des Standorts: - Bestehender Kraftstoffeinzelhändler. - Nutzbare Grundfläche von mindestens 1000 Quadratfuß - Zugang zu Versorgungseinrichtungen: Erdgas, Strom, Wasser. - Wichtige Punkte des Geschäftsmodells. - Der Einzelhändler stellt PowerTap Grundstücke ohne Leasingkosten zur Verfügung. - PowerTap installiert und wartet die modulare Wasserstoffproduktions- und -Abgabeeinheit zu PowerTaps alleinigen Kosten, einschließlich Kosten für Betriebsmittel und Branding-Kosten. - Der Einzelhändler vermarktet Wasserstoffbrennstoff und generiert Gewinne auf die gleiche Weise, wie beim herkömmliche Kraftstoffverkauf. - Vorteile für Einzelhändler. - Ergiebige Ertragsmöglichkeiten für "wenig genutzte" Grundflächen. - Der Einzelhändler erhält einen Teil der Einnahmen aus Emissionszertifikaten.