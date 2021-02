Im National-Roaming-Streit hat sich die EU-Kommission offenbar auf die Seite von 1&1 Drillisch geschlagen. Brüssel hat Telefonica Deutschland zur Abgabe eines neuen, verbesserten Angebots an die United-Internet-Tochter zur Nutzung des Mobilfunknetzes aufgefordert. Auch rückwirkend kommt es zu Preissenkungen, was bei 1&1 Drillisch rund 30 Millionen Euro an Zusatzertrag bringen kann. Laut Aussagen von Telefonica Deutschland ...