06.02.2021 – Nicht alles läuft rund bei den Beteiligungen der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8). In einer Unternehmensmeldung vom Freitag findet sich unter der eher allgemeinen Überschrift: “Weitere Konsolidierung und Digitalisierung der Office Depot-Gruppe” erstmal den Abschluss einer vor einiger Zeit angekündigten Transaktion – so erwartet und keine besondere Aufmerksamkeit wert. Nach dem erfolgreichen Verkauf des Geschäftes in Osteuropa und Skandinavien wurde jetzt auch der Verkauf des spanischen Geschäfts von Office Depot erfolgreich abgeschlossen.

Gut, ABER

weiter geht es mit schlechten Nachrichten. Das Frankreich Geschäft wird wohl “verschenkt” werden müssen, zumindest sollte kein hoher Preis erzielt werden können. Riecht nach “Verwertung der Insolvenzmasse”. Oder schöner formuliert: “Für das stark von der COVID-19 Pandemie und dem damit verbundenen Lockdown betroffene Laden- und Großkundengeschäft in Frankreich hat die lokale Geschäftsführung einen Antrag auf Eröffnung eines gerichtlichen Sanierungsverfahrens (Redressement Judiciaire) gestellt. In diesem Verfahren werden unter Aufsicht eines gerichtlich bestellten Verwalters Verhandlungen mit mehreren Interessenten über eine Veräußerung des Geschäftsbetriebs geführt werden. Der Umsatz von OFFICE DEPOT Frankreich lag 2020 bei rund 280 Mio. EUR, und das Ergebnis war deutlich negativ”.