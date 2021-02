STOCK SELECTION EUROPE Wochenausgabe KW 6 Auf dem Sprung zu neuen Rekorden: Luftschlösser oder solides Fundament?

Seit elf Monaten steigen die Kurse am Aktienmarkt. Man nimmt eine Entwicklung vorweg, die so nicht kommen wird, das ist schon seit dem Herbst klar. Die Bewertung der Aktien liegt dadurch weit höher als in den vergangenen Jahren. Zu hoch, eigentlich. Trotzdem steigen die Kurse bis jetzt weiter. Und sind jetzt, was DAX und Dow Jones angeht, auf dem Sprung zu neuen Rekordhochs. Wie kann das sein? Wir schauen hinter den Vorhang der reinen Kursbewegungen, denn dort findet sich die Erklärung … und der Weg, wie man mit einem scheinbar verrückten Aktienmarkt umgeht. Lesen Sie weiter!

_________________________________________________________________________STOCK SELECTION EUROPEDas Handelssystem für DAX, Euro Stoxx 50 & Co._________________________________________________________________________In dieser Ausgabe vom 6. Februar 2021 lesen Sie:SSE intern I: Das Prinzip der TrendfolgeSSE intern II: Trading mit System statt ohne PlanMarkt-Check: Vor dem entscheidenden Sprung geparktDie besonderen Charts: Bullenfallen-Historie an RekordhochsAktuelle Käufe und Verkäufe: Den Montag besser abwarten!SSE-Depot: Die Pipeline bleibt gefüllt … in beide Richtungen!Erläuterungen zu SSE & Disclaimer_________________________________________________________________________