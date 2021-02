MyFin Digital Wallet wird mit Unterstützung von Fibank und Mastercard eingeführt

Dank der gestrafften technologischen Prozesse können MyFin-Kunden ihre Zahlungennun schneller und günstiger als bei herkömmlichen Banküberweisungen in Auftraggeben. Die Plattform bietet Echtzeit-Informationen über Kontostände unddurchgeführte Transaktionen sowie eine 24/7-Beratung durch qualifizierteLive-Mitarbeiter.MyFin legt großen Wert darauf, Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die aufden vollen Terminkalender seiner Kunden zugeschnitten sind. Die Vision desUnternehmens zielt darauf ab, die Benutzererfahrung im persönlichenFinanzmanagement zu erleichtern und es durch die Entwicklung und Verbesserungder Funktionalitäten der Anwendung noch angenehmer zu gestalten.MyFin ist stolz darauf, durch die Umsetzung verschiedener Initiativen dieReduzierung schädlicher Emissionen und den Umweltschutz zu unterstützen. Einedavon hängt mit dem Kunststoff selbst zusammen: MyFin nutzt innovativeTechnologie für die Produktion, in Partnerschaft mit der Firma AUSTRIACARD. DieKarten werden aus biologisch abbaubarem Material hergestellt und in einerVerpackung aus recyceltem Papier an die Kunden geliefert. Und für jede 100ausgegebenen Plastikkarten verpflichtet sich MyFin, einen Baum zu pflanzen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1134349/Fibank_Head_Office_Bulgaria.jpgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/135136/4831816OTS: Fibank