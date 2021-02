Russische Einsatzkräfte gehen weiter gewaltsam gegen Aktivisten vor

MOSKAU (dpa-AFX) - Russische Einsatzkräfte gehen nach den Massenprotesten gegen die Inhaftierung des Kremlgegners Alexej Nawalny weiter teils mit roher Gewalt gegen regierungskritische Aktivisten vor. In St. Petersburg und in der Pazifik-Metropole Wladiwostok gab es am Samstag mehrere Festnahmen und massenhafte Hausdurchsuchungen, wie in mehreren unabhängigen Portalen im Internetkanal Telegram zu lesen und auf Fotos und Videos zu sehen war. Allein in St. Petersburg gab es 30 Einsätze, wie die Polizei mitteilte.

Betroffen waren vor allem Unterstützer Nawalnys, darunter auch bei der Organisation Offenes Russland (Otkrytaja Rossija) des im Ausland lebenden Kremlkritikers Michail Chodorkowski. Der frühere Ölmanager gehört zu den finanzstarken Gegnern des russischen Präsidenten Wladimir Putin.