ROM (dpa-AFX) - Auf der Suche nach einer neuen Regierung für Italien hat der frühere Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, seine dreitägigen Gespräche mit Parteivertretern beendet. Zum Abschluss traf der 73-jährige Ökonom am Samstag die bisher mitregierende Fünf-Sterne-Bewegung und die rechte Lega von Matteo Salvini. Draghi gab zunächst keine öffentliche Erklärung ab. Italienische Medien berichteten, er plane eine zweite Runde von Konsultationen mit gesellschaftlichen Gruppen - vermutlich für Anfang der Woche.

Staatspräsident Sergio Mattarella hatte dem Ex-Bankmanager nach dem Scheitern der Regierung von Giuseppe Conte am Mittwoch ein Mandat zur Bildung eines neuen Kabinetts angeboten. Draghi, der in Rom kein politisches Amt besitzt, nahm den Auftrag zunächst unter Vorbehalt an. Das Mitte-Links-Bündnis Contes war Mitte Januar im Streit über gut 200 Milliarden Euro an EU-Hilfsgeldern für die Corona-Krise auseinander gebrochen.