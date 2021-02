Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Festnahmen nach Bombenexplosion in Berlin: Tatverdächtige aus linksextremem Milieu In der Berliner Eisackstraße kam es am Donnerstagabend zu einem Bombenanschlag in einem Hinterhof in unmittelbarer Nähe einer Gemeinschaftsschule. Ein Polizeisprecher erklärte: „Beamte des zuständigen Abschnittes 42 fanden im Innenhof neben …