Eine fast perfekte Woche mit vier starken Gewinntagen konnten wir im DAX sehen. Damit schob sich der Index bis auf 20 Punkte an das Rekordhoch heran. Wie stehen die Chancen auf eine Überwindung in der neuen Woche?

Direkt zum Wochenstart, der auf einen neuen Handelsmonat fiel, kamen die Käufer zurück in den Markt. Die Korrekturzone um 13.500 wurde sofort überschritten und auch im Handelsverlauf verteidigt.

Damit war ein mittelfristiges Dreieck im DAX entsprechend skizziert und gab erst einmal Orientierung. Gleich am Dienstag wurde diese Bewegung ausgebaut und fand damit einen Rücklauf zum Abwärtstrend ab dem Allzeithoch, welcher die obere Begrenzung des Dreiecks bildete (Rückblick):

Der Ausbruch vollzog sich direkt zum Start des Mittwochs. Unterstützt von positiven Arbeitsmarktdaten der ADP-Agentur strebte der DAX die runde 14.000er-Marke an. Ohne Umwege erreichte der Index diese am Donnerstag und schloss direkt darüber.

Nun waren es nur wenige Punkte bis zum Allzeithoch. Diese Marke von 14.131 Punkte hätte am Freitag erreicht werden können, doch diesmal enttäuschte der Arbeitsmarkt. Die Erwartungen, welche insbesondere nach den starken Zahlen am Mittwoch genährt wurden, konnten nicht erfüllt werden.

So stand am Freitag ein Test der 14.000 von der Oberseite an, den der Markt bestand. Zum Allzeithoch reichte es jedoch nicht, es fehlten rund 20 Punkte.

Das große Chartbild zeigt diesen Bereich hier deutlich auf:

Fast unverändert hat der Freitag damit die starke Wochenentwicklung abgebremst, wie der Blick auf die einzelnen Handelstage aufzeigt:

Die Volatilität nahm damit im Wochenverlauf deutlich ab.

Mit dieser Marke im Hinterkopf gilt es, den jüngsten Kursverlauf zu beurteilen. Immerhin war die Dynamik sehr hoch und bereits der Freitag, an dem per Schlusskurs keine wesentliche Veränderung erzielt wurde, reichte für einen Bruch des kurzfristigen Aufwärtstrends aus:

Hieraus kann zumindest kurzfristig weiterer Druck entstehen:

Im Trading ist ein Zielbereich zu suchen. Dieser liegt in erster Instanz beim Freitagstief 14.014 Punkte und darunter bei der letzten Konsolidierungszone aus Ende Januar. In Punkten beschrieben ist dies der Bereich von 13.960 bis 13.880 Punkte:

Dort trifft der Markt auf den größeren Aufwärtstrend, welcher weiter nach nach oben zeigt. Er startete an der 13.310 und ist weiterhin intakt: