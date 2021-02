München (ots) -



- Kalter Januar: Heizbedarf in der aktuellen Heizperiode vier Prozent höher als

im Vorjahr

- 419 Gasgrundversorger erhöhen die Preise - rund 2,1 Mio. Haushalte betroffen

- Mehrkosten durch CO2-Abgabe: jährlich rund 119 Euro für Gas, 158 Euro für

Heizöl



Der Januar war vergleichsweise kalt. Deshalb mussten Verbraucher*innen in

Deutschland zwischen September 2020 und Januar 2021 rund vier Prozent mehr

Energie fürs Heizen aufwenden als im Vorjahreszeitraum. Aufgrund der

Corona-Pandemie und der damit einhergehenden schwachen Weltkonjunktur sind die

Energiepreise 2020 zum Teil deutlich gesunken. So zahlte ein Haushalt mit

Gasheizung in der aktuellen Heizperiode trotz des höheren Heizbedarfs etwa so

viel wie im Vorjahr.1;2)







deutlich - mehr als jeder zweite Gasgrundversorger hat zum Jahresanfang die

Preise erhöht oder Erhöhungen angekündigt. Im Durchschnitt betragen die

Preiserhöhungen bei 419 Versorgern 6,5 Prozent und betreffen rund 2,1 Millionen

Haushalte.3)



"Verbraucher*innen zahlen derzeit nicht zuletzt wegen der CO2-Abgabe

Rekordpreise für Gas" , sagt Lasse Schmid, Geschäftsführer Energie bei CHECK24.

"Daher sollten sie aktiv werden und ihren Anbieter wechseln. Ein günstiger

Alternativtarif spart im Vergleich zur teuren Grundversorgung rund ein Drittel

der Kosten."



Heizen mit



Heizölkund*innen profitieren stärker von günstigen Energiepreisen. Zwischen

September 2020 und Januar 2021 zahlten sie 24 Prozent weniger fürs Heizen als im

Vorjahreszeitraum.



"Seit dem Preistief im September ist der Heizölpreis allerdings um 41 Prozent

gestiegen", sagt Lasse Schmid. "Nicht zuletzt durch die neue CO2-Abgabe müssen

sich Verbraucher*innen 2021 auf deutlich steigende Kosten bei Heizöl gefasst

machen."



Heizen mit Öl aktuell noch günstiger als mit Gas



Eine Musterfamilie, die ihr Reihenhaus mit Gas (https://www.check24.de/gas/)

heizt, zahlte dafür von September 2020 bis Januar 2021 insgesamt 659 Euro. Eine

Familie mit Ölheizung zahlte in diesem Zeitraum 525 Euro. Mit Öl heizen

Verbraucher*innen in der aktuellen Heizperiode also knapp 20 Prozent günstiger

als mit Gas.



Mehrkosten durch CO2-Abgabe: jährlich 119 für Gas, 158 Euro für Heizöl



Seit Januar 2021 werden für den Ausstoß einer Tonne Kohlendioxid (CO2) 25 Euro

fällig. Ein Musterhaushalt mit 20.000 kWh Energieverbrauch zahlt durch die

CO2-Abgabe 119 Euro (Gas) bzw. 158 Euro ( Heizöl Seite 2 ► Seite 1 von 3



