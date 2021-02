Anleger-Tipp: BioNTech ist in diesen Tagen eine richtig große Nummer auf dem Aktienmarkt! Welche Impfstoff-Aktie 2021 die größten Gewinnchancen eröffnet, lesen Sie unserer brandaktuellen Sonderstudie. Einfach hier klicken .

Im Hause BioNTech steht eine ganz entscheidende Phase an. Denn man erhofft sich nun staatliche Unterstützung! Mit staatlicher Unterstützung könnte es möglich sein, schon bald die Produktionskapazitäten auszubauen. Von staatlicher Seite gab es zumindest schon lockere Zugeständnisse, dass beim letzten Impfgipfel derartige finanzielle Unterstützung bereits eingeplant wurde!

Das sind auf jeden Fall herausragende Aussichten für die Aktie des Unternehmens, das am zuverlässigsten in der Coronakrise arbeitet. Hier erhofft und verspricht man sich die größten Impfstoffmengen, das hat auf jeden Fall die bisherige Zuverlässigkeit so gezeigt. Die Anleger sind ebenso überzeugt von dieser Aktie und erhoffen sich weitere Kursgewinne, die schon bald den nächsten Meilenstein knacken!

Dieser Meilenstein wird die Marke von 100 Euro, die aber im Nu geknackt werden kann. Sollte hier durch staatliche Finanzierung neuer Mut entstehen, wird der Kurs durch die Decke gehen und die Produktion stark ansteigen. Der Kurs hat sich jedoch erstmal zurückentwickelt, weshalb man Einbußen in Höhe von 0,95 Prozent und 0,93 Euro in Kauf nehmen muss. Der neue Kurswert liegt bei 97,17 Euro!

