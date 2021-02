Mittelfristige Anlage für sehr konservative Investoren, die auf einen defensiven Mix aus Aktien- und Anleihen-ETFs nachhaltiger Unternehmen setzen möchten.

Die Zuflüsse in nachhaltige Investmentfonds haben sich nach Angaben der Analysten von EPFR Financial Intelligence im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Auch die Outperformance stimmt: ESG-Fonds haben sowohl während der Corona-Krise als auch in der anschließenden Erholungsphase besser abgeschnitten als die traditionellen Pendants. Wer sein Portfolio nachhaltig ausrichten möchte, kann mit dem Erste Group Green Invest Garant 90% II Zertifikat (ISIN: AT0000A2NAK8) an der Entwicklung eines Korbes auf nachhaltigen Aktien- und Anleihen-ETFs partizipieren. Das Verlustrisiko bei Fälligkeit in fünf Jahren beläuft sich dabei auf maximal 10 Prozent des Nominalwerts.

5 Jahre Laufzeit, 90 Prozent Kapitalschutz