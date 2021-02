Agrarminister bei Sonderkonferenz zerstritten - Beschlüsse Mangelware

DRESDEN (dpa-AFX) - Die Agrarministerkonferenz (AMK) ist sich über einen nationalen Strategieplan für die Gemeinsame Europäische Agrarpolitik (GAP) weiter uneins. Nachdem sich Teilnehmer nach Abschluss einer elfstündigen Online-Sondersitzung Sitzung in der Nacht zum Samstag zerstritten präsentierten, blickte der sächsische Agrarminister Wolfram Günther (Grüne) als Ausschuss-Vorsitzender am Wochenende nach vorn: "Wir werden in der AMK jetzt intensiv weiterarbeiten, vernünftig und an Ergebnissen orientiert." Sachsen lade zu einer weiteren Konferenz der Amtschefs und einer zusätzlichen Sondersitzung im März ein. Eine weitere soll es dann geben, wenn die Ergebnisse des Trilogs - der Abstimmung der europäischen Gremien Parlament, Rat und Kommission - vorliegen.

Am späten Freitagabend hatten sich Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) sowie die Günther und mehrere Ressortkollegen konsterniert gezeigt. Auf einer Pressekonferenz gab es gegenseitige Schuldzuweisungen. Eine solch schwierige Konferenz habe er noch nie erlebt, räumte Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) ein. Es sei "enttäuschend und ernüchternd" was in dieser langen Zeit herausgekommen oder eher nicht herausgekommen ist, betonte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU).