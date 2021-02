Baltenstaaten fordern Ende der Gewalt in Belarus

TALLINN/RIGA/VILNIUS (dpa-AFX) - Die baltischen Staaten haben in einer gemeinsamen Erklärung ein Ende der Polizeigewalt gegen friedliche Demonstranten in Belarus (Weißrussland) gefordert. "Estland, Lettland und Litauen bekräftigen ihre wiederholten Aufrufe an die belarussischen Behörden, alle willkürlich inhaftierten Personen unverzüglich und bedingungslos freizulassen", teilten die Außenämter in Tallinn, Riga und Vilnius am Sonntag mit. Auch müssten die Verantwortlichen für die Gewalt zur Rechenschaft gezogen werden.

Knapp ein halbes Jahr nach der von vielen Staaten nicht anerkannten Präsidentenwahl in der Ex-Sowjetrepublik am 9. August 2020 forderten die drei EU- und Nato-Staaten die Führung in Minsk auf, in einen "echten politischen Dialog mit dem Volk" zu treten. Auch müssten freie und faire Wahlen nach internationalen Standards durchgeführt werden, hieß es in einer Mitteilung zum Internationalen Tag der Solidarität mit Belarus am Sonntag.