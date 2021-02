Anlegerverlag Ballard Power nutzt die Chance! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 07.02.2021, 14:48 | 46 | 0 | 0 07.02.2021, 14:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Was ist denn bei Ballard Power los? Die Aktie geht dermaßen durch die Decke, obwohl die gesamte Branche zum Wochenende heftige Einbußen in Kauf nehmen musste. Ballard Power scheint bei den Anlegern ordentlich an Ansehen zugelegt zu haben und weiß die Anleger auf seine Seite zu bringen. Diese Aktie ist im Moment der absolute Renner! Anmerkung der Redaktion: Die Wasserstoff-Aktien brechen aktuell alle Rekorde. Lesen Sie jetzt in unserem aktuellen Sonderreport, warum besonders Unternehmen wie Ballard Power große Gewinnchancen eröffnen. Hier kostenlos abrufen. Die Wasserstoff-Aktien haben für Anleger derzeit einfach die größten Gewinnchancen auf dem Markt. Hier wird sich noch einiges tun und dabei gibt es nur eine Richtung: nach oben! Ballard Power hat sich extrem gemausert und in den letzten Wochen ordentlich an Boden gewinnen können, auch gegenüber dem vermeintlich größten Konkurrenten Plug Power. Wie weit kann es hier noch nach oben gehen? Die Aussichten sind fantastisch und locken immer mehr Anleger an. Man kann sich auf jeden Fall auf einen weiteren Aufwärtstrend gefasst machen, der bereits am Freitag nochmal 0,69 Prozent betragen hat. Gegenüber dem Wert vom Donnerstag ist das ein Plus von 0,22 Euro, weshalb die Aktie nun auf 32,05 Euro stehen bleibt! Fazit: Ballard Power ist immer noch eines der gefragtesten Unternehmen an der Börse. Doch zählt die Aktie auch zu den gefragtesten für das Jahr 2021? In unserem neuen Sonderreport können Sie lesen, welche Aktien im nächsten Jahr besonders vielversprechend sind. Hier kostenlos abrufen.



