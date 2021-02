Game-Changer: Howard Marks steigt bei der Gaming-Plattform Media and Games Invest ein Gastautor: Michael C. Kissig | 07.02.2021, 15:43 | 76 | 0 | 0 07.02.2021, 15:43 | Media and Games Invest [WKN: A1JGT0] gehört eigentlich nicht zu meinem "inneren" Circle of Competence, denn mit Onlinespielen habe ich wenig am Hut.

KingIsle Entertainment übernehmen. Daran sind zwei Faktoren bemerkenswert: KingIsle ist günstiger bewertet als MGI und erhöht die Profitabilität. Zur Finanzierung des größten Deals der Firmengeschichte werden $63 Mio. sofort gezahlt und weitere $63 Mio. in drei weiteren Tranchen bis 2022. Zur Finanzierung gibt es eine Barkapitalerhöhung um rund €25 Mio., die alleine von Oaktree Capital Management gezeichnet werden. Oaktree wird mit etwas mehr als 9% Anteil damit zum strategischen Investor. Und hinter Oaktree steckt Howard Marks, einer der besten Investoren der Welt. Seit Kurzem gehört die Mehrheit seiner Firma übrigens zu Brookfield Asset Management. Der Einstieg von Howard Marks bei MGI ist für mich ein Game Changer und eröffnet MGI ganz neue Perspektiven als Plattformanbieter für Onlinespiele...

