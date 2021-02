Geduldsprobe Corona-Impfung - Wer wird wann geschützt?

BERLIN (dpa-AFX) - Alle Erwachsenen sollen in den nächsten Monaten in Deutschland bei der Corona-Impfung an die Reihe kommen - bloß wann? Vom Astrazeneca -Impfstoff sind am Wochenende die ersten Lieferungen eingetroffen. An diesem Montag tritt eine veränderte Corona-Impfverordnung in Kraft, die am Sonntag in Berlin bekannt wurde. Zentrale Fragen lassen sich nun klarer beantworten:

Um den Wechsel zum zweiten Quartal Ende März herum. So hat es Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) versprochen. Das gilt auch für andere in der ersten Gruppe mit höchster Priorität: Pflegeheimbewohner, Pflegekräfte in Heimen, Personal in Intensivstationen, Notaufnahmen, Rettungsdiensten. Den 800 000 Heimbewohnern soll bis Mitte Februar ein "Impfangebot" gemacht werden - 630 000 wurden bisher geimpft. Als nächste innerhalb dieser Gruppe rücken jetzt ambulante Pflegedienste in den Fokus.



Was ändert sich durch den Einsatz des Astrazeneca-Impfstoffs?

Das nach den Stoffen von Biontech /Pfizer und Moderna dritte Präparat bekommen vorerst nur Menschen zwischen 18 und 64 Jahren - es fehlen Daten zur Wirkung bei Älteren. Deshalb wird den Beschäftigten in Pflegeheimen oder Intensivstationen in dieser Altersgruppe nun vorrangig der Astrazeneca-Stoff geimpft. Dass das Präparat vorerst Unter-65-Jährigen vorenthalten ist, ist eigentlich eine Schwäche. Doch bleibt so mehr von den anderen für die Hochbetagten. Spahn: "Ältere können so schneller als geplant geimpft werden."

Wie wirkt sich der erfolgte Astrazeneca-Impfstart nun aus?

Bis 19. Februar sollen 1,75 Millionen Astrazeneca-Dosen an die Länder geliefert - und direkt verimpft werden. Es soll also kein Impfstoff für die nach neun bis zwölf Wochen fällige zweite Impfung aufbewahrt werden. Am 2. März sollen dann weitere 1,47 Millionen Dosen kommen. Während die Impfstoffe von Moderna und Biontech eine Wirksamkeit von 94 und 95 Prozent haben, sind es bei Astrazeneca nach einer neuen Studie nach der ersten Impfung nur 76 Prozent - und bis zu 82 Prozent nach der zweiten. Einige Pflegekräfte sollen Zwei-Klassen-Impfungen fürchten, wenn sie Astrazeneca bekommen.

Wann sollen die Menschen ab 70 Jahren geimpft werden?



Von April an, in Gruppe zwei mit hoher Priorität. Aktuell leben etwa 7,3 Millionen Menschen zwischen 70 und 80 in Deutschland sowie 5,7 Millionen in der Altersgruppe 80 plus. Bislang geliefert wurden 4,2 Millionen Dosen von Biontech/Pfizer und Moderna. Bis Anfang März kommen rund 3,2 Millionen Astrazeneca-Dosen dazu. Von Biontech sollen bis Ende Februar mehr als 2,5 Millionen weitere Dosen geben, von Moderna bis Mitte Februar 182 400 Dosen.