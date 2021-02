Die fortgesetzten Investitionen von Tanla in Kommunikationsplattformen zahlen sich mit sensationellen Ergebnissen des 3. Qu. aus

Hyderabad, Indien (ots/PRNewswire) - Tanla Platforms Limited gab heute seine

Ergebnisse für das am 31. Dezember 2020 endende Quartal und den Vergleich mit

demselben Zeitraum des vorigen Finanzjahres bekannt.



Schlüsselkennzahlen





Die Umsatzerlöse betrugen 6,541 Mrd. INR, ein Anstieg um 21 %, EBITDA war 1,269Mrd. INR, ein Plus von 99 %.Der Reingewinn betrug 930,5 Mio. INR, gegenüber 7 Mio. INR.Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente betrugen 4,493 Mrd. INR gegenüber2,048 Mrd. INR. Der Gewinn pro Aktie betrug 6,87 INR gegenüber 0,05 INR."Die Quartalsergebnisse zeigen die Tiefe der Kapazität von Tanla im Bereich derPlattformen und der gewerblichen Kommunikation. Unsere permanente Konzentrationauf Plattformen und Produkte, Mitarbeiter, Kundenerfolg und Marke und unsereInvestitionen in diese haben insgesamt dazu geführt, dass wir das bisher besteQuartalsergebnis ausweisen können. Unsere Marktposition ist stärker als jemalszuvor, wir stehen zu unserer Entscheidung, unsere globale Präsenz imCPaaS-Geschäft auszuweiten"."Trubloq, die DLT-Plattform zur Durchsetzung der TRAI-Verordnung wird vonUnternehmen, im Telemarketing und von Telekommunikationsanbietern massiveingesetzt. Bisher haben wir mehr als 34.000 Unternehmen an Bord geholt. Trubloqwurde kommerziell erst im September eingeführt und verarbeitet bereits 70 % desgesamten A2P-(Application to Person-) Verkehrs in Indien; letzten Monat gab esallein an einem einzigen Tag mehr als 1 Milliarde Interaktionen. Trubloq hat denUmsatz von Tanla im dritten Quartal signifikant gesteigert."Datensicherheit, Datenschutz und Nachverfolgbarkeit des digitalen Fußabdruckssind nicht länger nur Compliance-Anforderungen, sondern entwickeln sich schnellzu einem Wettbewerbsvorteil und werden so zu einer strategischen Priorität fürUnternehmen. Die Wisely-Plattform, unser jüngstes Angebot, das wir im Januar aufden Markt gebracht haben, stellt sicher, dass es beim Verschicken und beimEmpfang kommerzieller Kommunikationen keinerlei Kompromisse in Bezug aufDatensicherheit und Datenschutz gibt. Wisely ist dabei, das Ökosystem CPaaS zu"uberisieren".Finanzielle HöhepunkteDer größte CPaaS-Anbieter Indiens erzielte den höchsten Umsatz eines drittenQuartals.Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Umsatzerlöse um 21 % auf 6,541 Mrd. INR, wasmehr als ein Drittel des Jahresumsatzes des Vorjahres entspricht. Das EBITDAstieg im gleichen Zeitraum um 99 % auf 1,269 Mrd. INR und überstieg damiterstmals die Marke von 1,0 Mrd. INR. Das Unternehmen wies mit 930,5 Mio. INR denhöchsten jemals erzielten Reingewinn aus.