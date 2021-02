COVID-19-Behandlungskandidat von Celltrion erhält bedingte Marktzulassung vom koreanischen MFDS

Bei Patienten, die mit CT-P59 behandelt wurden, bestand ein signifikant reduziertes Risiko für COVID-19-bedingte Krankenhausaufenthalte und die Notwendigkeit einer Sauerstoffbehandlung bis Tag 28

Die Progressionsrate zu einer schweren Form von COVID-19 wurde bei Patienten mit leichten bis moderaten Symptomen um 54 % und bei Patienten mit mittelschweren Symptomen im Alter von 50 Jahren und älter um 68 % reduziert

Die mit CT-P59 (40 mg/kg) behandelten Patienten erreichten die klinische Genesung deutlich früher (3,4 bis 6,4 Tage kürzere Genesungszeit) im Vergleich zu Placebo.

„Da die Infektionszahlen in Korea nach wie vor hoch sind, sind wir davon überzeugt, dass die heute erteilte bedingte Marktzulassung von Regdanvimab einen wichtigen Meilenstein im Kampf gegen COVID-19 darstellt“, so Dr. HoUng Kim, Ph.D., Head of Medical and Marketing Division bei Celltrion Healthcare. „COVID-19-Patienten in Korea erhalten nun Zugang zu einer Behandlung gemäß der zugelassenen Indikationen zu einem frühen Zeitpunkt im Verlauf der Infektion. Wir werden weiterhin eng mit den weltweiten Zulassungsbehörden zusammenarbeiten, einschließlich der US-amerikanischen FDA und der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA), um sicherzustellen, dass auch Patienten in anderen Ländern rund um den Globus eine sichere und wirksame Behandlung gegen COVID-19 zur Verfügung steht.“

Derzeit werden für eine globale klinische Phase-III-Studie voraussichtlich 1.172 Patienten mit leichten bis moderaten COVID-19-Symptomen an mehr als 10 Standorten weltweit angemeldet, um die Wirksamkeit und Sicherheit von CT-P59 zu evaluieren. Celltrion wird die klinische Wirksamkeit gegen COVID-19 in Großbritannien und in Südafrika nachweisen. Die Ergebnisse werden in den kommenden Tagen erwartet.