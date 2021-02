Seoul Viosys beginnt mit Massenproduktion von 25-Gbit/s-VCSELs für 5G-Kommunikationsanwendungen

Seoul Viosys (KOSDAQ: 092190), ein führender Anbieter von Verbindungshalbleitern, hat bekanntgegeben, dass Seoul Viosys erstmals in Südkorea die Entwicklung einer Technologie für Oberflächenemitter (Vertical Cavity Surface Emitting Laser, VCSEL) gelungen ist: eine nur für den Nahfeldbereich geeignete 25-Gbit/s-Laserdiode, die mit 5G-verkabelten Netzwerken für Übertragung und Empfang kompatibel ist. Das Unternehmen hat mit der Massenproduktion begonnen, um diese Produkte zunächst an drei Kunden zu liefern.

[Abbildung 1] Schematisches Diagramm einer 5G-Netzwerkanwendung mit den VCSELs von Seoul Viosys (Grafik: Business Wire)

VCSEL ist eine Lasertechnologie, die elektrische Signale in optische Signale umwandelt. Sie hat in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit als lichtbasierte Kommunikationstechnologie bekommen, mit der Datenkommunikation mit ultrahoher Geschwindigkeit in 5G-Umgebungen möglich ist. Diese Technologie ist nötig für AR/VR, 3D-Sensoren und das auf Kameras angewendete ToF (Time of Flight) für Smartphones sowie LiDAR in Fahrzeugen. Die VCSELs von Seoul Viosys für Sensoranwendungen wurden bereits von den Kunden gut angenommen und sollen im ersten Quartal 2021 in Serie produziert werden. Die LiDAR-Technologie durchläuft ebenfalls das Zulassungsverfahren, um an einen Anbieter von Lösungen für Fahrzeugsysteme geliefert zu werden. Laut Yole Développement, einem führenden Marktforschungsunternehmen für Verbindungshalbleiter, wird der weltweite VCSEL-Markt jährlich um 18,4 % wachsen: von 1,1 Mrd. USD im Jahr 2020 auf 2,7 Mrd. im Jahr 2025.

Der von Seoul Viosys entwickelte 25-Gbit/s-VCSEL ist eine Hochleistungs-Laserdiodentechnologie, die Licht vertikal von Halbleitersubstraten abgibt und so schnelle Kommunikation ermöglicht. Aktuell haben auf dem Markt für 25-Gbit/s-VCSEL drei große US-amerikanische Firmen – II-VI, Lumentum und Broadcom – einen Machtkampf um diese Produkte mit hoher Wertschöpfung geführt, deren Verkaufspreis zehnmal so hoch ist wie der von LEDs. Der VCSEL von Seoul Viosys kann je nach Verwendungszweck in einen einzigen Kanal oder in Vierkanal-Konfigurationen implementiert werden, und die Vierkanal-Implementierung verfügt über 100 Gbit/s (4x) für Datenempfang und -übertragung mit hoher Kapazität und Qualität. Obwohl die VCSEL-Technologie schwer zu implementieren ist, wird sie in Zukunft voraussichtlich bei einer Vielfalt von Anwendungen eingesetzt werden, da sie im Vergleich zu Laserdioden des horizontalen Typs, die Licht von den Kanten emittieren, preislich sehr konkurrenzfähig ist.