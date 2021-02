Dritte Runde der Metall-Tarifverhandlungen für den Norden beginnt

BREMEN (dpa-AFX) - Die Tarifverhandlungen für die 140 000 Beschäftigten der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie gehen am Montag (17.00 Uhr) in Bremen in die dritte Runde. Die IG Metall Küste und der Arbeitgeberverband Nordmetall hatten ihre Gespräche bei der zweiten Runde Mitte Januar in Hamburg nach rund drei Stunden vertagt. Bislang liegen die Positionen weit auseinander. Während die Gewerkschaft für die Metaller in Nordwest-Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern deutliche Lohnsteigerungen fordert, lehnt Nordmetall höhere Löhne ab. Mit einer schnellen Einigung ist nicht zu rechnen./klm/DP/zb