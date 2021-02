Privatanleger halten die Aktien des Halbleiterherstellers von ICs (integrierten Schaltkreisen), die in Anwendungen für mobile Geräte und das Internet der Dinge (IoT) zum Einsatz kommen. Für die wird es jetzt spannend: Dialog meldete das Interesse der japanischen Renesas Electronics Corp. an einer Übernahme des Unternehmens.

Renesas wuchs bereits in der Vergangenheit durch grosse Übernahmen

und integrierte diese in den Konzern erfolgreich. Renesas ist ursprünglich ein Zusammenschluss der ausgegliederten Halbleiterbereiche von Hitachi, Mitsubishi Electric und der später hinzugekommene NEC -Bereich. Offensichtlich denkt man, dass Dialog Semiconductor plc. in den Konzern passt. Einen Konzern der Übernahmen in der DNA zu haben scheint. Bereits in 2016 für 3,2 Mrd USD kaufte Renesa die Intersil (selbstfahrendes Auto-Technologie), 2019 für 6,7 Mrd USD IDT (kalifornischer Halbleiterhersteller) und nun für – erstmal aufgerufene – rund 4,86 Mrd EUR will man sich Dialog sichern.

KW-5-H2-Update: Wasserstoffaktien weiter im Fokus – News von Linde, Ballard Power, SFC und US-Initiative von Air Liquide und Bloom…

Steinhoff siegt vor High Court, Fortsetzung am Montag in Amsterdam vor dem District Court – wieder gegen Conservatorium

Aurelius’ Office Discount scheitert mit stationärem Frankreich-Geschäft – der Rest wird digitaler

home24 Tochter Mobly steigt am ersten Handelstag um über 25 % – guter Start

Bis jetzt ist noch nicht viel passiert,

aber nach britischen Aktienrecht musste Dialog die fortgeschrittenen Gespräche melden, die – Frist ausgelöst durch die Veröffentlichung am Sonntag – bis zum 07.03.2021 zu einem verbindlichen Angebot der Renesa sführen können. Und sollt diese Frist nicht verlängert werden und sich die Japaner sich nicht zu einem Angebot entschliessen würden, wäre das Übernahmefenster erstmal wieder geschlossen.

Und der aufgerufene Angebotspreis von 67,50 EUR je Aktie in cash, von dem Dialog in seiner Veröffentlichung spricht, wäre ein ca. 20% Aufschlag zum XETRA-Schluss am Freitag um 17:35 Uhr bei 55,68 EUR. Ob das reicht? Ob andere auf der Bühne auftreten werden? Welche Hedgefonds sich “auf den Zug aufschwingen werden”? Viele Fragen, die in den nächsten Tagen bestimmt noch zu vielen Spekulationen und Kommentaren Anlass geben werden.