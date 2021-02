08.02.2021 / 07:00



Relief bestätigt den Beginn der Phase-2/3-Studie mit inhaliertem RLF-100(TM) (Aviptadil; ZYESAMI(TM)) zur Behandlung von Patienten mit schwerer COVID-19

* Veröffentlichung der Topline-Ergebnisse der Phase-2b/3-Studie mit RLF-100(TM) als intravenös verabreichte Formulierung werden in diesem Monat erwartet



Genf, Schweiz, 8. Februar 2021 - RELIEF THERAPEUTICS Holding AG (SIX: RLF, OTCQB: RLFTF) ("Relief" oder das "Unternehmen") bestätigt, dass sein Kooperationspartner NeuroRx, Inc. eine klinische Phase-2/3-Studie zur Untersuchung der Eignung von inhaliertem RLF-100TM (Aviptadil; ZYESAMI(TM)) für die Behandlung von Patienten mit schwerem COVID-19 in Zusammenarbeit mit der "UCI Health der University of California, Irvine" eingeleitet hat. Ziel der vorliegenden Studie ist es herauszufinden, ob RLF-100TM die Wahrscheinlichkeit eines Fortschreitens von COVID-19 zu einer kritischen Form mit Atemversagen, die Haupttodesursache bei COVID-19-infizierten Personen, verringern kann, wenn es in einem früheren (schweren) Stadium von COVID-19 verabreicht wird. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.neurorxpharma.com/press-releases/neurorx-initiates-phase-2-3-study-of-inhaled-zyesami-for-severe-covid-19-with-uci-health/

Darüber hinaus sollen die Topline-Ergebnisse aus der zuvor abgeschlossenen Phase-2b/3-Studie mit RLF-100TM als intravenös verabreichte ("i.v.") Formulierung in diesem Monat veröffentlicht werden. Die statistische Analyse der Daten ist noch nicht abgeschlossen. Relief erwartet, die Topline-Ergebnisse aus dieser Studie zu veröffentlichen, sobald die erforderlichen statistischen Analysen abgeschlossen sind.

