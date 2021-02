---------------------------------------------------------------------------

Clean Power erhöht ihre Investition in PowerTap auf 94,5 %

VANCOUVER, British Columbia, 5. Februar 2021 - Clean Power Capital Corp. (CSE: MOVE) (FWB: 2K6) (OTC: MOTNF) ("Clean Power" oder das "Unternehmen" oder "MOVE") gibt bekannt, dass das Unternehmen seine Beteiligung an Powertap Hydrogen Fueling Corp. ("PowerTap") durch den Erwerb einer zusätzlichen Beteiligung von 4,5% in PowerTap erhöht hat. Wie bereits bekannt gegeben, investierte das Unternehmen am 27. Oktober 2020 in PowerTap, indem es anfänglich eine 90%ige Beteiligung erwarb. Mit der jüngsten Investition hat Clean Power ihre Beteiligung an PowerTap auf 94,5 % erhöht.



PowerTap ist führend beim Aufbau der kostengünstigsten Infrastruktur für die Wasserstoffbetankung mittels ihres umweltfreundlichen geistigen Eigentums, Produktdesigns für die modularisierten und niedrigsten Produktionskosten von Wasserstoff und Markteinführungsplans. Auf der PowerTap-Technologie basierende Wasserstoff-Tankstellen befinden sich bereits in privaten Unternehmen und öffentlichen Stationen (in der Nähe des Flughafens LAX) in Kalifornien, Texas, Massachusetts und Maryland. Weitere Informationen zu PowerTap finden Sie auf der Website unter:

https://www.powertapfuels.com.



Seit Clean Powers erster Investition hat PowerTap ihr

Wasserstoff-Tankstellennetz schrittweise entwickelt. Wie in früheren Pressemitteilungen aktualisiert umfassen diese Arbeiten Technik und Design, Weiterentwicklung von PowerTap 3.0, Genehmigung und Vorbereitung der Standorte,. Zuletzt unterzeichnete PowerTap eine endgültige Vereinbarung mit Humboldt Petroleum, Inc., Peninsula Petroleum, LLC und Colvin Oil I LLC (dba GP Energy), die gemeinsam als "Andretti Group" bezeichnet werden, um für PowerTaps Wasserstofftankstellentechnologie bei der Andretti Group ausgewählte Standorte festzulegen. Gemäß den Bedingungen der endgültigen Vereinbarung wird die Andretti Group die Vermarktung der PowerTap-Technologie über Andrettis ausgedehntes Netzwerk von Verbindungen in der Automobilindustrie an Einzelhandelsketten Dritter, große Ölunternehmen und unabhängige Tankstellen weiter unterstützen. Weitere Einzelheiten zur endgültigen Vereinbarung mit der Andretti Group finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 26. Januar 2021.