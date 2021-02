ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 48 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wie Analyst Max Yates in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb, bleibe der Medizintechnikkonzern ein bevorzugter Wert für das laufende Jahr. Er begründete dies mit der Führungsstellung bei bildgebenden Verfahren, des mittelfristigen Wachstumspotenzial aus der Varian-Übernahme und dem kurzfristigen Potenzial durch Corona-Schnelltests./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2021 / 04:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

