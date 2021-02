^ DGAP-News: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges 11880 Solutions AG gewinnt mit Fairrank große Zahl an Neukunden: Übernahme beflügelt Geschäftsentwicklung

11880 Solutions AG gewinnt mit Fairrank große Zahl an Neukunden: Übernahme beflügelt Geschäftsentwicklung

Essen, 8. Februar 2021 - Die 11880 Solutions AG hat ihren Kundenstamm nach der vergangenen Übernahme der Online Marketing-Agentur Fairrank erfolgreich ausgebaut. In den letzten sechs Monaten sind fast 40 neue Mittelstands-unternehmen als Neukunden hinzugekommen, darunter auch große Maschinenbau-und Tourismusunternehmen. Während die Anzahl kleinerer Unternehmenskunden im Stammgeschäft der 11880 Solutions AG seit Jahren um mehrere tausend pro Jahr wächst, ist mit der Firmenfusion nun auch ein erfolgreicher Einstieg in ein neues Kundensegment gelungen.

"Wir haben das Synergiepotenzial schnell gehoben, denn das Fairrank-Sales Team profitiert von der starken Marke 11880 und unserer Manpower im Produktmanagement und in der Entwicklung", sagt Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG.



Ende August 2020 hat die 11880 Solutions AG die Fairrank GmbH übernommen, um mit dem Eintritt in das Mittelstandskunden-Segment weiter erfolgreich zu wachsen. Der Integrationsprozess startete unmittelbar nach der Akquisition und wird noch in diesem Jahr beendet. Kernthemen des Prozesses sind die Zusammenführung der Produktportfolios, ein effizienterer Vertrieb und die Bündelung von Kompetenzen.



Die auf die Bedürfnisse von Mittelstandskunden zugeschnittenen Fairrank-Produkte stoßen unter dem Dach der 11880 Solutions AG jetzt auf noch größeres Interesse als zuvor. Christian Maar: "Genau das war unser Ziel. Mit Fairrank wollen wir unser Wachstum beschleunigen, um schneller die deutsche Nummer 1 in der Online-Vermarktung kleiner und mittlerer Unternehmen zu werden."



Kontakt:

Anja Meyer

11880 Solutions AG

Tel.: 0201 / 8099-188

E-Mail: anja.meyer@11880.com



