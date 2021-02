---------------------------------------------------------------------------

Potsdam, 08.02.2021 - Die Solutiance AG (ISIN DE0006926504) hat gestern die bereits angekündigte Kapitalerhöhung beschlossen. Im Rahmen eines öffentlichen Angebots werden den Aktionären bis zu 1.612.353 neue Aktien zum Bezug angeboten. Für je 4 Aktien kann 1 neue Aktie zum Preis von EUR 1,35 gezeichnet werden. Die neuen Aktien sind rückwirkend ab dem 01. Januar 2020 gewinnberechtigt.



Etwaige aufgrund des Bezugsrechts nicht bezogene neue Aktien werden bezugswilligen Aktionären parallel zum Bezugsangebot zum Überbezug zu dem festgesetzten Bezugspreis angeboten. Ein Rechtsanspruch auf Zuteilung im Überbezug besteht jedoch nicht. Nicht gezeichnete Aktien werden im Anschluss an das Bezugsangebot im Wege einer Privatplatzierung ausgewählten Investoren angeboten. Die Bezugsfrist wird im Rahmen des Bezugsangebots, das unmittelbar nach der beantragten Gestattung des

Wertpapier-Informationsblattes veröffentlicht werden soll, bekanntgegeben.

Vorstand Uwe Brodtmann: "Die beschlossene Kapitalmaßnahme schafft die Liquiditätsbasis, um unter Nutzung des vorhandenen Wachstumspotentials den Break Even auf EBITDA-Ebene auch unter den gegenwärtig unsicheren Bedingungen der Corona-Pandemie zu erreichen. Gespräche mit bestehenden Ankeraktionären und interessierten Investoren deuten auf ein hohes Interesse am Bezug der Aktien zu den festgelegten Konditionen hin. Das nach einer Corona bedingten Unsicherheit wieder spürbar steigende Interesse für unsere Lösungen bei neuen und bestehenden Kunden zeigt, dass unser Plattform-Geschäftsmodell mit wiederkehrenden Umsätzen von großem Kundennutzen ist."



Mit den über die Kapitalerhöhung gesicherten Mitteln wird zudem der technische Ausbau der Plattform weiter vorangetrieben. Hier wurde in den vergangen Jahren bereits ein mittlerer einstelliger Millionenbetrag investiert. Dazu Vorstand Jonas Enderlein: "Durch unsere Investitionen in Softwareentwicklung und intelligentes Prozessmanagement haben wir uns bereits in zwei Bereichen des Immobilienbetriebs einen großen Wettbewerbsvorsprung erarbeitet. In den Reaktionen unserer Kunden und Partner sehen wir, dass unser Engagement Früchte trägt. Unser Fokus liegt nun darauf, den Automatisierungsgrad unserer Leistungen (u.a.) mittels künstlicher Intelligenz weiter zu erhöhen. Nach Erreichen des Break-Even werden wir mit unserer Systematik weitere Lösungen mit und für unsere Kunden entwickeln und so Innovationen in weitere Bereiche des Immobilienbetriebes tragen."



