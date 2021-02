“Dialog Semiconductor Plc (“Dialog” oder die “Gesellschaft”) gibt bekannt, dass sie sich heute mit Renesas Electronics Corporation (“Renesas”) auf die Übernahme des gesamten ausgegebenen und auszugebenden Aktienkapitals der Gesellschaft durch Renesas geeinigt hat (die “Übernahme”).”

Und wichtig für Renesas ist natürlich die Unterstützung des Managements, aber allein entscheidend ist sie natürlich nicht. Dafür gibt es genug Beispiele in der Vergangenheit. Natürlich erscheint derzeit das Angebot von 67,50 EUR attraktiv. Zumindest wenn man sich die Kursentwicklung der letzten Monate anschaut, die für den Übernhamepreis natürlich relevant sind.. Dabei muss man aber auch die – später ausführlich behandelte – derzeit aufgrund von Sondersituationen (Übernahmeabschreibungen, Coronaeinschränkungen) vorhandene oder besser gesagt möglicherweise nur vorübergehende Schwäche des operativen Ergebnisses berücksichtigen. So wurde der Kurs in den letzten Monaten natürlich negativ beeinflusst.

Jedenfalls: “Die Vereinbarung über die Übernahme sieht vor, dass die Aktionäre von Dialog, für jeweils eine Dialog-Aktie EUR 67,50 in bar erhalten (der “Angebotspreis“). Der Angebotspreis bewertet das gesamte ausgegebene und auszugebende Aktienkapital von Dialog mit rund EUR 4.886 Millionen und beinhaltet damit einen Aufschlag von rund 20,3% auf den Schlusskurs der Dialog-Aktie in Höhe von EUR 56,12 am 5. Februar 2021 (dem letzten Handelstag vor dieser Veröffentlichung), einen Aufschlag von 51,7% auf den täglichen volumengewichteten Durchschnittskurs der Drei-Monats-Periode bis zum 5 Februar 2021 in Höhe von EUR 44,50 bzw. einen Aufschlag von 61,5% auf den täglichen volumengewichteten Durchschnittskurs der Sechs-Monats-Periode bis zum 5 Februar 2021 in Höhe von EUR 41,79.”

Dialog könnte noch andere anlocken…

und wurde letztes Jahr überraschend aus dem MDAX und TecDAX geworfen – als Unternehmen mit Sitz ausserhalb der EU (Stichwort: Brexit) eigentlich nur folgerichtig. Dennoch hat das Unternehmen eine starke Präsenz in Deutschland und viele Privatanleger halten die Aktien des Halbleiterherstellers von ICs (integrierten Schaltkreisen), die in Anwendungen für mobile Geräte und das Internet der Dinge (IoT) zum Einsatz kommen. Für die wird es jetzt spannend: Dialog meldete am Sonntag das Interesse der japanischen Renesas Electronics Corp. an einer Übernahme des Unternehmens. Und heute scheint ja schon alles “rund” zu sein. Zwischen Management Dialogs und renesas scheint die Chemie zu stimmen.