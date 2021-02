Carl Zeiss Meditec (ISIN: DE0005313704) erzielte in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2020/21 einen Umsatz von 368,9 Mio. Euro (Vj. 369,7 Mio. Euro), dies entspricht einem Rückgang von lediglich -0,2 % (währungsbereinigt: +2,6 %) im Vergleich zur noch nicht von der COVID-19 Pandemie beeinträchtigten Vorjahresperiode. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg auf 73,4 Mio. Euro (Vj. 56,8 Mio. Euro). Die EBIT-Marge lag bei 19,9 % (Vj. 15,4 %) .

Dr. Ludwin Monz, Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss Meditec AG: “Dies ist ein guter Start in das neue Geschäftsjahr, vor allem vor dem Hintergrund der in vielen Märkten noch nicht überwundenen Pandemie. Unser diversifiziertes Portfolio hat sich erneut als robust herausgestellt. Insbesondere freue ich mich über die starken Wachstumsbeiträge aus der Region Asien/Pazifischer Raum und die gute Kostendisziplin im Unternehmen, die maßgeblich zur Ergebnisentwicklung beigetragen hat.”

SBU Ophthalmic Devices erstmalig seit Beginn der Pandemie wieder mit Umsatzwachstum

Im strategischen Geschäftsbereich (Strategic Business Unit, SBU) Ophthalmic Devices stieg der Umsatz in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2020/21 um 5,2 % (währungsbereinigt: +8,2 %) auf 283,4 Millionen Euro (Vj. 269,4 Millionen Euro). Wiederkehrende Umsätze aus Verbrauchsmaterialien, Implantaten und Serviceleistungen lieferten wesentliche Wachstums-beiträge. Der Umsatz der SBU Microsurgery fiel um -14,7 % (währungsbereinigt: -12,3 %) auf 85,5 Millionen Euro (Vj. 100,3 Millionen Euro). Der Auftragseingang in der SBU Mikrochirurgie erreichte jedoch auf währungsbereinigter Basis bereits wieder das Vorjahresniveau.

Region APAC kehrt zu Wachstum zurück – EMEA und Americas annähernd stabil

Der Umsatz in der Region EMEA ging um -1,8 % (währungsbereinigt: +0,1 %) auf 108,7 Millionen Euro (Vj. 110,7 Millionen Euro) leicht zurück. Die Märkte Deutschlands, Frankreichs und Südeuropas entwickelten sich dabei stabil.

Die Region Americas verzeichnete einen primär währungsbedingten Umsatzrückgang von

-6,4 % (währungsbereinigt: -0,2 %) auf 102,0 Millionen Euro (Vj. 109,0 Millionen Euro). Hierbei erreichten die USA auf währungsbereinigter Basis annähernd das Vorjahresniveau.

In der Region APAC konnte mit einem Umsatz von 158,2 Mio. Euro zum ersten Mal seit Beginn der Krise wieder Wachstum gegenüber dem Vorjahreswert von 150,0 Mio. Euro (+5,5 %; wechselkursbereinigt +6,6 %) erzielt werden. Erneut wurden die stärksten Wachstumsbeiträge in China und Südkorea erwirtschaftet. In Japan war nur noch ein leichter Umsatzrückgang zu verzeichnen.