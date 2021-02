Adcubum führt Software Adcubum Syrius bei der Württembergischen Versicherung AG ein

Hamburg (ots) - Der Software-Spezialist Adcubum baut seine Zusammenarbeit mit

der Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (W&W) weiter aus. Nach erfolgreicher

Installation beim Digitalversicherer Adam Riese wird die Standardsoftware

Adcubum Syrius künftig auch bei der Württembergischen Versicherung AG

eingesetzt.



"Die Roadmap für die kommenden Jahre steht. Wir starten mit den

Kfz-Versicherungen", sagt Franz Bergmüller, der als Chief Commercial Officer

(CCO) bei Adcubum den deutschen Markt verantwortet. "Im Anschluss an den

Kfz-Bereich richten wir den Fokus auf die Privatkunden-Sparte und abschließend

auf das Geschäft mit Firmenkunden."





Seit Oktober 2017 ist Adcubum Syrius beim ebenfalls zur W&W-Gruppe gehörendenDigitalversicherer Adam Riese im Einsatz."Wir freuen uns, mit der Württembergischen Versicherung künftig einenbedeutenden Teilnehmer auf dem deutschen Versicherungsmarkt umfassendunterstützen zu können. Die langfristig angelegte Zusammenarbeit mit derW&W-Gruppe gibt uns die Möglichkeit, das volle Potenzial von Adcubum Syriusaufzuzeigen", sagt Adcubum-CEO Emanuele Diquattro. "Unsere Software decktsämtliche Kernprozesse des Versicherungsgeschäfts ab, macht vielfältigeBetriebsmodelle in der eigenen Umgebung, der Cloud oder über bewährtePartnernetzwerke möglich und ist ready für Software-as-a-Service."Die Adcubum-GruppeAdcubum ist ein führender Software-Hersteller für die internationaleVersicherungswirtschaft. Kernprodukt ist die Standardsoftware Adcubum Syrius,ein flexibles, modular aufgebautes und Cloud-fähiges System für Kranken- undSchaden-/Unfallversicherer. Gemeinsam mit den Kunden entwickelt Adcubum Lösungenfür den Versicherungsmarkt der Zukunft und gestaltet ein optimales Umfeld füragile Arbeitsmethoden. Insgesamt beschäftigt Adcubum 400 hochqualifizierteMitarbeiter an den Standorten in Düsseldorf, Hamburg, Luzern, St. Gallen,Stuttgart, Solothurn, Zagreb und Zürich-Wallisellen.