Arbor Metals strebt Erweiterung seines Grundbesitzes in Burkina Faso an

8. Februar 2021 – Vancouver, British Columbia – Arbor Metals Corp. (das Unternehmen“) (TSXV: ABR; FWB: 432) freut sich bekannt zu geben, dass sein Board of Directors eine Erweiterung des bestehenden Goldprojekts Rakounga des Unternehmens in Burkina Faso (Westafrika) um zusätzliche Grundstücke in der Region genehmigt hat. Die Entscheidung zur Expansion des bestehenden Grundbesitzes wurde im Anschluss an den Erhalt der positiven Daten aus den ersten Probenahmen des Unternehmens bei Rakounga gefällt.

Das Unternehmen befindet sich derzeit in Gesprächen mit den Inhabern angrenzender Grundstücke und wird die verfügbaren Liegenschaften in der unmittelbaren Umgebung des Goldprojektes Rakounga prüfen. Das Unternehmen wird den Aktionären bei Fortschreiten der Verhandlungen zusätzliche Informationen bereitstellen.

Über Arbor Metals Corp.

Das Unternehmen kontrolliert das Goldprojekt Rakounga, das aus einer Explorationskonzession mit zweihundertfünfzig Quadratkilometer Grundfläche besteht und sich entlang des Grünsteingürtels Goren im Zentrum von Burkina Faso (Westafrika) erstreckt. Das Unternehmen ist berechtigt, eine bis zu hundertprozentige Beteiligung am Projekt zu erwerben, vorbehaltlich bereits bestehender Lizenzgebührenverpflichtungen. Das Unternehmen hat die Aufsicht über sämtliche Betriebsaktivitäten im Projekt und plant die auf dem Projektgelände bereits absolvierten Bohrungen und Messungen zu erweitern.

