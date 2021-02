AR in Ingenieurqualität von XYZ Reality von der PM Group eingesetzt, um sofort richtig zu bauen

PM Group verwendet das weltweit erste AR-Produkt in Ingenieurqualität, HoloSite, des in London ansässigen Unternehmens XYZ Reality. Diese neue Technologie ermöglicht erhebliche Zeit- und Personaleinsparungen während des Baus.

Wenn Konstruktionsabweichungen zu spät erkannt werden, kann es zu Projektverzögerungen und eskalierenden Kosten kommen. Das kommt besonders in Bauabschnitten mit komplexen mechanischen und elektrotechnischen (M&E) Arbeiten zum Tragen. HoloSite integriert kundenspezifische AR in Ingenieurqualität in einen sicherheitskonformen Schutzhelm mit Visier. Die Technologie ermöglicht es Anwendern, vollständige BIM-Modelle, die Bautoleranzen anzeigen, in Echtzeit auf der Baustelle zu betrachten. Erstmals sind Bauteams in der Lage, proaktiv Ungenauigkeiten in der Konstruktion frühzeitig zu erkennen und zu verhindern.

Diarmuid O'Sullivan, Construction Director, PM Group, sagte: „Wir setzen HoloSite seit Beginn des dänischen Projekts ein, und es ermöglicht uns erhebliche Produktivitätssteigerungen vor Ort. Statt reaktiv Fehler zu beheben, können wir proaktiv Probleme lösen, bevor sie sich als Kosten bemerkbar machen. Es ist sehr angenehm, mit Innovatoren wie XYZ Reality zusammenzuarbeiten, die unsere Bedürfnisse wirklich verstehen. Diese Technologie ist bahnbrechend und bereichert die AR- und andere digitale Technologie, die wir bei unseren Projekten auf der ganzen Welt einsetzen, erheblich."

„HoloSite ermöglicht ein hohes Maß an Präzision beim Bau. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer ständigen Laservermessung. Es hilft uns auch dabei, Probleme zu verfolgen, Trends zu erkennen und Anpassungen vorzunehmen, um den Zeitplan für das Projekt einzuhalten", sagte Coral Butler, BIM Manager, PM Group.

„Gesundheit und Sicherheit stehen für uns dabei immer im Mittelpunkt. HoloSite ermöglicht es uns, die Baustelle live zu streamen, entweder bei Begehungen oder für Abnahmeprüfungen, wodurch die Anzahl der vor Ort benötigten Personen reduziert wird - was angesichts der COVID-Krise besonders vorteilhaft ist", so Coral abschließend.