FCR Immobilien AG verkauft Hotelimmobilie Wasserschloss Westerburg, 8 verkaufte Objekte in 2020

München, 08.02.2021: Die FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN DE000A1YC913) hat im Rahmen ihrer Geschäftsfokussierung auf die Bestandshaltung deutscher Handelsimmobilien mit dem Schwerpunkt auf Einkaufs- und Fachmärkte, Nahversorger und Drogerien die Anfang 2019 erworbene Hotelimmobilie Wasserschloss Westerburg in Huy, Sachsen-Anhalt, strategiegemäß wieder veräußert. Der Verkauf des Objekts aus dem FCR-Trading-Portfolio, der zum Gutachtenwert erfolgte, ist der erste von insgesamt drei Schritten im Zuge der angekündigten vollständigen Desinvestition im Hotelbereich. Die beiden aktuell noch im Trading-Portfolio befindlichen Hotels in Österreich und Italien sollen in 2021 veräußert werden. Die durch die Portfoliobereinigung generierten Mittel aus den Hotelverkäufen - durch den Objektverkauf in Westerburg erhält FCR einen Cash-Return von mehr als 3 Mio. Euro - wird FCR zum Ausbau des Bestandsgeschäfts in Deutschland verwenden. Insgesamt wurden im Jahr 2020 durch 8 Objektverkäufe rund 4,75 Mio. Euro Verkaufsgewinn (Verkaufspreis minus Einkaufspreis) erzielt. In diesem Jahr sollen Immobilien - primär im Bereich Handel, ergänzt durch die Assetklassen Wohnen, Büro und Logistik - mit einem Volumen von rd. 160 Mio. Euro zugekauft werden.



Über die FCR Immobilien AG



Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Bestandshalter und Bestandsentwickler. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. FCR investiert bei sich bietenden Gelegenheiten auch in die Assetklassen Büro, Wohnen und Logistik. Neben einem günstigen Einkauf beruht die positive Entwicklung der FCR Immobilien AG auf der erfolgreichen Bewirtschaftung der Bestandsimmobilien, ergänzt um opportunistische Verkäufe von Trading-Objekten. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG insgesamt aus rd. 90 Objekten, die annualisierte Jahresnettomiete aus dem Bestandsportfolio beläuft sich auf über 20 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und NORMA. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. auf Xetra gehandelt.