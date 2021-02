Das mit über 75 % weitaus größte Umsatzsegment von Qualcomm ist der Verkauf von integrierten Schaltkreisen und Systemsoftware für die Mobilfunkstandards 3G/4G/5G und anderer Technologien für den Einsatz in Mobilgeräten und drahtlosen Netzwerken. Das zweite große Standbein ist die Lizensierung des Portfolios an geistigem Eigentum. Der superschnelle 5G-Datenfunk hat dem Chipkonzern Qualcomm im vergangenen Quartal ein sprunghaftes Wachstum gebracht. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 62 Prozent auf gut 8,2 Milliarden Dollar. Der Gewinn schoss von 925 Millionen auf 2,45 Milliarden Dollar hoch, wie Qualcomm nach US-Börsenschluss am 3. Februar mitteilte. Trotz der guten Zahlen verlor die Aktie nachbörslich bis zu 10 Prozent. Der Verlust hat aller Wahrscheinlichkeit auch damit zu tun, dass Qualcomm mittel bis langfristig Apple als Abnehmer verliert.

Die Aktie von Qualcomm wurde nach dem Corona-Sell-Off von den Aktionären wieder neu entdeckt und in lichte Kurshöhen gehievt. Im Vergleich dazu waren die vergangenen 10 Jahre von der Kursbetrachtung weitgehend ereignislos. Auf die letzte Offenlegung der fulminanten Zahlen am 3. Februar reagierten die Marktteilnehmer mit einem Abverkauf in der Spitze um rund 10 Prozent. Der Ausblick für das nächste Quartal sieht einen konstanten Umsatz zwischen 7,20 und 8,00 Milliarden US-Dollar voraus, was die Aktionäre offensichtlich zur Neubewertung nach unten veranlasste. Die Supportmarke bei 141,48 US-Dollar sollte den Kursverlust der letzten zwei Handelstage bremsen. Qualcomm ist gut diversifiziert und in Wachstumsmärkten präsent, die sich durch die 5G-Technologie ergeben. So sollte auch der Verlust von Apple als Abnehmer von Funkmodems aufgefangen werden. Gemessen am KGV 2021/2022 in der Höhe von 23 ist der Halbleiterspezialist auch günstiger bewertet als die großen US-Technologiekonzerne. Mittelfristig werden jedoch die Billionen aus dem US-Stimulus-Paket den Weg an die Börse finden und die Kursentwicklung erneut befeuern.