Es geht weiter! Nova Minerals legt abermals starke Bohrergebnisse aus Alaska vor.

Zehntausende Meter an Bohrungen hat die australische Nova Minerals ( WKN A2H9WL / ASX NVA ) im vergangenen Jahr auf ihrem Goldprojekt Estelle in Alaska niedergebracht. Im Fokus stand dabei besonders die Lagerstätte Korbel Main, auf der bereits eine Ressource von mehr als 3 Mio. Unzen Gold nachgewiesen wurde. COVID bedingte Verzögerungen im Labor führten dazu, dass die Flut der Bohrergebnisse jetzt erst so richtig beginnt. Die Aussicht auf weiter steigende Ressourcen scheint sich dabei mit jedem gemeldeten Bohrloch zu erhöhen – so auch heute wieder!

Denn Nova präsentierte abermals nahe der Oberfläche gelegene, mächtige Goldvererzung von Korbel Main, die die Vererzungszone zudem in Richtung Südosten und Nordwesten signifikant – auf über 1.600 Meter – ausdehnt! Wie das Unternehmen dabei anmerkt, ist weiterhin eine große Übereinstimmung zwischen dem Auftreten der Goldvererzung und den Ergebnissen der IP-Untersuchungen (Induced Polarization) festzustellen, die Nova in dem Prospektionsgebiet durchgeführt hatte – was für zukünftige Bohrungen hilfreich sein sollte.