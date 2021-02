Die neue Regierung in Washington plant jetzt doch den großen Wurf bei der Ankurbelung der US-Wirtschaft, die Aktienmärkte folgen diesem Ruf und steigen auf neue Rekordhochs.

Was sie erwarten, ist kein vollständiger Sieg im Kampf gegen das Coronavirus. Vielmehr sieht man immer mehr ein weitgehendes Arrangieren mit Covid-19 und die Chance auf eine deutliche wirtschaftliche Verbesserung in der zweiten Jahreshälfte. Auch wenn am Mittwoch auf dem Corona-Gipfel keine weitreichenden Lockerungen zu erwarten sind, dreht sich die Diskussion zumindest nicht mehr um Verschärfungen. Das ist der Kurswechsel, den die Börse begrüßt.

Die laufende Berichtssaison in Deutschland zeigt zudem, dass die Unternehmen in der Lage sind, mit der Pandemie zu leben. Sie können selbst hochgesteckte Ziele noch übertreffen. Wenn man sich das Zahlenwerk in den Bilanzen anschaut, scheint es den Unternehmen trotz der Pandemie gar nicht mal so schlecht zu gehen.

