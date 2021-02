München (ots) -



- Flexible Reiseangebote in 40 Prozent der Fälle günstiger als nicht

stornierbare

- Frühbucherrabatte sichern, mit Anbietervergleich und flexiblen Angeboten bis

zu 79 Prozent sparen

- CHECK24-Expert*innen beraten bei allen Fragen zur Reisebuchung



Mit dem Start der Impfkampagne gegen das Coronavirus ist bei vielen

Verbraucher*innen auch die Reiselust gestiegen. Für Reisende, die ihren

Jahresurlaub 2021 planen, ist der Pauschalurlaub die sicherste Variante. Viele

Reiseveranstalter ermöglichen den Reiserücktritt oder die Umbuchung ohne

triftigen Grund bis 14 Tage vor Reisebeginn. Mehr Infos zu

Stornierungsbedingungen unter:

https://urlaub.check24.de/service/corona/reiseveranstalter





In der CHECK24-Betrachtung von weit über 700 Reisen in den Sommerferien warensolche flexiblen Angebote in gut 40 Prozent der Fälle sogar günstiger als nichtstornierbare. Bei einer Reise in ein Viersternehotel auf Ibiza ist dasgünstigste flexible Angebot sogar um 21 Prozent günstiger als das günstigstenicht stornierbare."Die Reiseveranstalter haben erkannt, dass den Verbraucher*innen in diesenZeiten vor allem die Flexibilität bei der Buchung wichtig ist" , sagt MartinZier, Geschäftsführer Pauschalreise bei CHECK24. "Deshalb reagieren sie mitattraktiven Angeboten, die jederzeit kostenlos storniert oder umgebucht werdenkönnen."Frühbucherrabatte sichern und mit Anbietervergleich und flexiblen Angeboten biszu 79 Prozent sparenVergleichen Urlauber*innen verschiedene Angebote für ihre Pauschalreise, sparensie bis zu 79 Prozent der Reisekosten. Für eine Woche im Viersternehotel inHurghada und Safaga inklusive Flug, Transfer und All-inclusive-Verpflegung zahlteine dreiköpfige Familie beim günstigsten Reiseanbieter für ein flexiblesAngebot 1.054 Euro. Beim teuersten Veranstalter kosten die identischenReiseleistungen 5.140 Euro und ist nicht stornierbar.1)"Je frühzeitiger Urlauber*innen sich auf ein Reiseziel für die Sommerferien 2021festlegen und ihre Pauschalreise buchen, desto mehr Auswahl zu günstigen Preisengibt es" , sagt Martin Zier. "Großzügige Frühbucherrabatte machen trotz Coronaeine zeitige Buchung attraktiv. Wer zusätzlich verschiedene Anbieter vergleicht,kann selbst mit stornierbaren Angeboten mehrere Hundert Euro sparen."Im Schnitt der 746 betrachteten Reisen in 18 beliebten Ferienregionen spart derVeranstaltervergleich 259 Euro oder elf Prozent der Reisekosten. Und zwar beijeweils identischem Hotel, gleicher Zimmerkategorie und Verpflegung sowiedemselben Reisezeitraum und Abflugort sowie der Buchung eines flexiblenAngebots.1)allgemeine Suchkriterien: durchschnittliche Kundenbewertung der Hotels mind.4,3 von 6 Punkte ("gut"); mind. drei Sterne; familienfreundliche Hotels;Reisedauer sieben Tage, Reisezeitraum 24.6. bis 13.9.2021; Hotel im Angebot vonmind. drei Reiseveranstaltern; nur Reisen mit flexiblen sowie nichtstornierbaren Angeboten; zwei Erwachsene und ein Kind (14 Jahre); Abflugort(deutschlandweit); Transfer, Verpflegung und Zimmerkategorie bei allen Anbieternpro Hotel gleich; betrachtete Hotels sind eine Auswahl aus beliebten Regionenfür den Sommerurlaub. Hier klicken für alle betrachteten Reisen:https://ots.de/GE0jLB